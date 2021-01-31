В Израиле от коронавирусной инфекции вакцинировалась уже треть населения страны. Первую дозу вакцины получили около трех миллионов человек.

Источник: Business Insider

Об этом заявляет Министерство здравоохранения Израиля. Так, около трех миллионов израильтян уже получили первую дозу вакцины против коронавируса, а почти 1,7 миллиона человек уже получили вторую дозу вакцины против коронавируса компании Pfizer.

Читайте также Богатые страны должны поделиться вакцинами против COVID-19 с бедными, – ВОЗ

Несмотря на массовую вакцинацию, в Израиле продолжают фиксировать ежедневно высокие показатели заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки, 30 января, в стране "ковидом" заболели более 6 тысяч человек.

Кроме того, на днях в Израиле начали вакцинировать от коронавируса старшеклассников, которые временно не учатся из-за локдауна в стране.

Как пишет Times of Israel, вакцинировали детей в возрасте от 16 до 18 лет. Для этого школьники должны были получить согласие родителей.

Что известно о вакцинации в Израиле

В Израиле начали вакцинировать население против коронавируса препаратом Pfizer 20 декабря 2020 года. 10 января вакцинированные получили вторую дозу.

Также прививку против COVID-19 сделали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения Йоэль Эдельштейн.

Прежде всего в Израиле вакцинируют медиков, социальных работников и людей в возрасте от 60 лет.

Информация взята из 24 канала



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала