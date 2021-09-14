Шауляй умер в понедельник утром в медицинском центре Wolfson в Холоне. Он в социальных сетях призвал подписчиков не делать прививки против коронавируса. Но утверждал, что "эпидемии нет, а вакцина ненужна и опасна".

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После госпитализации мужчина выкладывал видео, в котором заявлял, что подключен к кислородному аппарату и задыхается без него.

Если я сниму его и пройду три метра – я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую нехватку воздуха,

– рассказал он.

При этом он до последнего настаивал, что вакцинация — это заговор, обвинял полицию в попытке его отравления и заявлял, что, если с ним что-то случится, "знайте, что это покушение".

Вакцинация в Израиле: кратко