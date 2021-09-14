В Израиле от коронавируса умер лидер движения антивакцинаторов
Источник:The Jerusalem Post
В медицинском центре в израильском Холоне от коронавируса умер лидер местного движения противников вакцинации Хай Шауляй.
Шауляй умер в понедельник утром в медицинском центре Wolfson в Холоне. Он в социальных сетях призвал подписчиков не делать прививки против коронавируса. Но утверждал, что "эпидемии нет, а вакцина ненужна и опасна".
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После госпитализации мужчина выкладывал видео, в котором заявлял, что подключен к кислородному аппарату и задыхается без него.
Если я сниму его и пройду три метра – я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую нехватку воздуха,
– рассказал он.
При этом он до последнего настаивал, что вакцинация — это заговор, обвинял полицию в попытке его отравления и заявлял, что, если с ним что-то случится, "знайте, что это покушение".
Вакцинация в Израиле: кратко
- В Израиле одобрены такие вакцины против COVID-19: Moderna, Pfizer/BioNTech.
- Всего вакцинировали 6 043 382 человека, полностью вакцинированы 5 547 653, это почти 60% всего населения в стране.
- Минздрав Израиля разрешил прививать против коронавируса детей от 5 до 11 лет. Однако на вакцины смогут претендовать лишь те, кто имеют серьезные заболевания, которые могут привести к осложнениям COVID-19.
- Также Израиль первым начал вводить бустерную, третью дозу вакцины.
- С начала пандемии в этой девятимиллионной стране зафиксировали 864 тысяч случаев коронавируса. Более 6,4 тысячи человек скончались от осложнений COVID-19.