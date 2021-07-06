Эффективность против недуга и предотвращения легкого течения заболевания – снизилась до 64%. Такое заявление сделали 6 июня.
Обратите внимание КПП в Лиссабоне из-за вируса и карантина в Индонезии: к чему может привести вспышка Дельта штамма
При этом, согласно данным министерства здравоохранения Израиля, эффективность вакцины против тяжелой болезни и госпитализации остается на уровне 93%.
Что говорят в Pfizer
Представители Pfizer отказались комментировать данные из Израиля. Однако они ссылаются на другие исследования. В них говорится о том, что антитела, вызванные вакциной, как и раньше способны нейтрализовать все протестированные варианты. В частности, и вариант Дельта, но менее эффективно.
Коронавирус в Израиле: что известно
- В Израиле была одна из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации от COVID-19.
- Почти 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, в результате чего количество ежедневных случаев COVID-19 значительно снизилась.
- Однако из-за штамма Дельта новые случаи заболевания снова начали расти.
Что стоит знать о штамме Дельта: основное
Источник: Минздрав Украины
- Этот штамм впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 92 странах.
- Штамм Дельта еще в начале мая ВОЗ объявила международной угрозой.
- Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.
- По данным австралийских врачей, Дельта-вариант передается от 5 до 10 секунд.
- В Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта 23 июня. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.
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