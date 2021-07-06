В Израиле отметили, что эффективность Pfizer значительно снизилась: в чем причина

В Израиле заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech против коронавируса. Все это – на фоне распространения в стране штамма Дельта.

Эффективность против недуга и предотвращения легкого течения заболевания – снизилась до 64%. Такое заявление сделали 6 июня.

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При этом, согласно данным министерства здравоохранения Израиля, эффективность вакцины против тяжелой болезни и госпитализации остается на уровне 93%.

Что говорят в Pfizer

Представители Pfizer отказались комментировать данные из Израиля. Однако они ссылаются на другие исследования. В них говорится о том, что антитела, вызванные вакциной, как и раньше способны нейтрализовать все протестированные варианты. В частности, и вариант Дельта, но менее эффективно.

Коронавирус в Израиле: что известно

В Израиле была одна из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации от COVID-19.

Почти 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, в результате чего количество ежедневных случаев COVID-19 значительно снизилась.

Однако из-за штамма Дельта новые случаи заболевания снова начали расти.

Что стоит знать о штамме Дельта: основное

. С начала пандемии коронавируса в Израиле зафиксировали 843,4 тысячи случаев инфицирования. В частности – более 6,4 тысяч смертей. Еще 834,1 тысячи человек выздоровели. Такие данные приводит Johns Hopkins University

Источник: Минздрав Украины

Этот штамм впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в 92 странах.

Штамм Дельта еще в начале мая ВОЗ объявила международной угрозой.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

По данным австралийских врачей, Дельта-вариант передается от 5 до 10 секунд.

В Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта 23 июня. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.

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