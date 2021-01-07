В Израиль совсем скоро, 7 января, должна прибыть первая партия вакцины от коронавируса Modernа. Накануне правительство согласовало поставку 6 миллионов доз COVID-вакцины.

Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, уже сегодня, 7 января, в страну должна прибыть первая партия вакцины против коронавирусной инфекции Moderna.

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"Несколько дней назад я говорил с генеральным директором компании Modernа Стефаном Банселем. Завтра первая партия вакцины Modernа должна прибыть в Израиль", – говорится в сообщении, которое опубликовано в среду, 6 января.

Вакцины планируют доставить людям, которые не могут сами прийти в больницу.

Это первая партия вакцины Modernа, будут еще. Я работаю над тем, чтобы доставить гражданам Израиля миллионы доз вакцин, чтобы мы смогли раз и навсегда избавиться от пандемии коронавируса,

– заявил Нетаньяху.

Добавим, что в Израиле, который является лидером по темпам вакцинации во всем мире, министры проголосовали за введение нового локдауна из-за вспышки заболевания коронавирусом.

По данным портала Our World in Data, по состоянию на 6 января в Израиле вакцинировали уже почти 16% граждан.

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