В Израиле ожидается первая партия вакцины против коронавируса Moderna
В Израиль совсем скоро, 7 января, должна прибыть первая партия вакцины от коронавируса Modernа. Накануне правительство согласовало поставку 6 миллионов доз COVID-вакцины.
Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, уже сегодня, 7 января, в страну должна прибыть первая партия вакцины против коронавирусной инфекции Moderna.
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"Несколько дней назад я говорил с генеральным директором компании Modernа Стефаном Банселем. Завтра первая партия вакцины Modernа должна прибыть в Израиль", – говорится в сообщении, которое опубликовано в среду, 6 января.
Вакцины планируют доставить людям, которые не могут сами прийти в больницу.
Это первая партия вакцины Modernа, будут еще. Я работаю над тем, чтобы доставить гражданам Израиля миллионы доз вакцин, чтобы мы смогли раз и навсегда избавиться от пандемии коронавируса,
– заявил Нетаньяху.
Добавим, что в Израиле, который является лидером по темпам вакцинации во всем мире, министры проголосовали за введение нового локдауна из-за вспышки заболевания коронавирусом.
По данным портала Our World in Data, по состоянию на 6 января в Израиле вакцинировали уже почти 16% граждан.
Что известно о вакцинации от COVID-19 в Израиле
- В Израиле уже вакцинировали больше миллиона человек.
- Более 40% людей старше 60 лет получили первую дозу вакцины от BioNTech и Pfizer.
- Однако впоследствии в стране отложили запись на вакцинацию, чтобы выдать вторые дозы тем, кто уже сделал прививку. Дело в том, что власти не уверены, хватит ли количества препарата.
- В стране есть несколько случаев смертей после вакцинации. Однако местные медики считают, что это не связано с прививкой.
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