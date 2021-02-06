В Израиле подтвердили, что через три недели после начала вакцинации против коронавирусной инфекции уменьшилось количество новых больных и госпитализаций.

По состоянию на 6 февраля Израиль стал страной с наибольшим процентом вакцинированного населения. Массовую вакцинацию против коронавируса страна начала 20 декабря.

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Насколько нам известно, до сих пор ни одно исследование не изучало влияние кампании вакцинации на популяционный уровень и ее влияние на характер динамики пандемии. Поскольку Израиль является одной из первых стран, которые проводят кампанию вакцинации такого масштаба, мы считаем, что эта количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира,

– заявили ученые из Института науки Вейцмана в Реховоте.

В Израиле уже вакцинировали почти треть граждан, включая три четверти из тех, кто в возрасте 60 лет и старше.

Доцент кафедры биологии Израильского технологического института Двир Аран отметил, что вакцина имеет высокую эффективность в уменьшении количества случаев заражения коронавирусом, госпитализаций и смертности.

Кроме того, после прививок уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.

Издание пишет, что эффективность вакцин также зависит от правильности транспортировки и хранения препарата.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала