Программа вакцин в Израиле значительно замедлилась среди молодежи, поэтому Тель-Авив пытается предложить одно из новых решений для повышения уровня интереса к прививке среди молодого населения.

Один из баров в Тель-Авиве стал необычным пунктом вакцинации, предлагая укол COVID-19 в обмен на бесплатный напиток.

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Основная цель – стимулировать молодежь прививаться против коронавируса. Возле входа в бар Jenia Bar разместили мобильный пункт вакцинации.

Прививки может сделать любой, бесплатно и без записи. Тем, кто сделал прививку, выдают ваучер на бесплатный напиток.



Бар Jenia Bar, где выдают бесплатный напиток после вакцинации / Фото: Getty Images

Организаторы объяснили, что таким способом они хотят призвать молодежь активнее включаться в вакцинацию. По состоянию на 24 февраля хотя бы одну из двух доз вакцины получили 43% всего населения Израиля. В большинстве это люди пожилого возраста, тогда как молодежь вакцинироваться не спешит.

Эксперты объясняют, что молодежь не спешит прививаться против коронавируса, ведь имеет меньший риск заболеть.

Я решила, что это хорошая возможность получить вакцину, потому что ехать в другие места у меня нет ни времени, ни возможностей,

– заявила девушка Мэй Перес, которая получила вакцину в баре.



Бар Jenia Bar, где выдают бесплатный напиток после вакцинации / Фото: Getty Images