Правительство Израиля представило разработку так называемого "зеленого паспорта". По сути это то же, что и иммунный паспорт. Только с измененным названием.

Документ в виде сертификата будут выдавать тем людям, которые прививались против коронавируса или переболели COVID-19.

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Какие возможности дает этот сертификат

С его помощью жители Израиля смогут посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные события, а еще беспрепятственно оставаться в отелях.

В ближайшее воскресенье должны открыться заведения, которые могут посещать владельцы "зеленого паспорта". Но работать им позволят только при условии, если они будут иметь сканер паспортов и будут пускать в помещение только людей с сертификатом.

Министр здравоохранения Юлий Едльштейн отметил, что за подделку этого документа будет уголовная ответственность.

Этот паспорт можно получить тремя способами: