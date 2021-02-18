В Израиле представили иммунный COVID-паспорт: кто его получит
Правительство Израиля представило разработку так называемого "зеленого паспорта". По сути это то же, что и иммунный паспорт. Только с измененным названием.
Источник:Times of Israel
Документ в виде сертификата будут выдавать тем людям, которые прививались против коронавируса или переболели COVID-19.
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Какие возможности дает этот сертификат
- С его помощью жители Израиля смогут посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные события, а еще беспрепятственно оставаться в отелях.
- В ближайшее воскресенье должны открыться заведения, которые могут посещать владельцы "зеленого паспорта". Но работать им позволят только при условии, если они будут иметь сканер паспортов и будут пускать в помещение только людей с сертификатом.
Министр здравоохранения Юлий Едльштейн отметил, что за подделку этого документа будет уголовная ответственность.
Этот паспорт можно получить тремя способами:
- установив приложение, где нужно ввести персональные данные и номер телефона;
- зарегистрировавшись на сайте Минздрава и загрузив версию документа для печати;
- позвонить на горячую линию 5400 и попросить документ для отправки по факсу или электронной почте.
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