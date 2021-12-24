Всех пациентов выписали из больницы
Сообщается, что сейчас испытания находятся на второй фазе. Результаты более чем обнадеживающие.
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Все 18 подопытных, которые принимали таблетки, выздоровел от коронавируса. Их выписали из больниц.
Поскольку пациенты, получавшие лекарства, выздоровели в течение нескольких дней и их отпустили их домой, испытание было успешным на 100%,
– сказал доктор Нашат Абу Салех, содиректор отдела коронавируса в медицинском центре, где провели II фазу клинических испытаний.
Кроме того, препарат давали еще двум пациентам в рамках благотворительной помощи. Оба успешно выздоровели и их выписали из медицинских центров.
Ожидают другие результаты
Сейчас испытания проводят в нескольких больницах Израиля. Также несколько медицинских учреждений в Бразилии согласились принять участие.
Сейчас израильские медики ожидают ответа от больниц Европы и США.
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Что известно о препарате
В лекарствах Amor-18 основным ингредиентом является аморфный карбонат кальция (АСС). Он вводился перорально или путем ингаляции.
Как пояснили в компании, ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки коронавируса в организме. Эти изменения влияют на способность инфекции проникать в клетки и размножаться.
Такой эффект позволяет лекарствам предотвратить распространение вируса и, следовательно, ухудшение состояния пациентов.