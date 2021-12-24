Всех пациентов выписали из больницы

Сообщается, что сейчас испытания находятся на второй фазе. Результаты более чем обнадеживающие.

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Все 18 подопытных, которые принимали таблетки, выздоровел от коронавируса. Их выписали из больниц.

Поскольку пациенты, получавшие лекарства, выздоровели в течение нескольких дней и их отпустили их домой, испытание было успешным на 100%,

– сказал доктор Нашат Абу Салех, содиректор отдела коронавируса в медицинском центре, где провели II фазу клинических испытаний.

Кроме того, препарат давали еще двум пациентам в рамках благотворительной помощи. Оба успешно выздоровели и их выписали из медицинских центров.

Ожидают другие результаты

Сейчас испытания проводят в нескольких больницах Израиля. Также несколько медицинских учреждений в Бразилии согласились принять участие.

Сейчас израильские медики ожидают ответа от больниц Европы и США.

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