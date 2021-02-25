В Тель-Авиве 24 февраля провели одно из первых культурных мероприятий в Израиле за последние 11 месяцев. На концерт пускали людей, которые имеют так называемый зеленый паспорт.

Действо происходило в местном парке. Перед посещением мероприятия люди должны были показать зеленый паспорт.

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Зеленый паспорт в Израиле могут получить лишь те люди, которые переболели коронавирусом или не ранее чем через неделю после введения второй дозы вакцины. Данный документ размещен в приложении на телефоне и действует 6 месяцев.

Сидеть среди вакцинированных людей гарантирует защиту и ощущение комфорта. После года изоляции дома прекрасно выходить на улицы, посещать публичные мероприятия,

– поделился впечатлением один из посетителей концерта Дорон Зихер.

Еще один посетитель, 66-летний Михал Порат, заметил, что не пошел на концерт, если бы туда пускали всех.

Я хочу быть уверенным, что люди рядом со мной уже имеют иммунитет,

– заявил он.

The comeback of culture in @TelAviv. Outdoor concert for vaccinated senior citizens at Park HaYarkon's Wohl Amphitheatre. pic.twitter.com/PGInAsNyLU — Eytan Halon (@eytanhalon) February 24, 2021

К слову, правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина. Уже в апреле 2021 года страна может вернуться к привычному образу жизни.

Как Израиль будет выходить из карантина: