В Израиле провели концерт только для вакцинированных против COVID-19 и переболевших: видео
В Тель-Авиве 24 февраля провели одно из первых культурных мероприятий в Израиле за последние 11 месяцев. На концерт пускали людей, которые имеют так называемый зеленый паспорт.
Источник:Times Of Israel
Действо происходило в местном парке. Перед посещением мероприятия люди должны были показать зеленый паспорт.
К теме В Израиле смягчают карантин после успешной вакцинации против коронавируса
Зеленый паспорт в Израиле могут получить лишь те люди, которые переболели коронавирусом или не ранее чем через неделю после введения второй дозы вакцины. Данный документ размещен в приложении на телефоне и действует 6 месяцев.
Сидеть среди вакцинированных людей гарантирует защиту и ощущение комфорта. После года изоляции дома прекрасно выходить на улицы, посещать публичные мероприятия,
– поделился впечатлением один из посетителей концерта Дорон Зихер.
Еще один посетитель, 66-летний Михал Порат, заметил, что не пошел на концерт, если бы туда пускали всех.
Я хочу быть уверенным, что люди рядом со мной уже имеют иммунитет,
– заявил он.
К слову, правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина. Уже в апреле 2021 года страна может вернуться к привычному образу жизни.
Как Израиль будет выходить из карантина:
- Первый этап – это выдача первой версии "зеленого паспорта" для тех, кто получил вакцину от COVID-19 или же переболел этим недугом. Сейчас Израиль находится на этом этапе.
- Второй этап – возвращение к системе образования. Его должны ввести в действие во время 2-й недели марта.
- Третий этап – запуск обновленной версии "зеленого паспорта". Какой она будет и что будет предусматривать этот этап, пока не уточняют. Его введут также на 2-й неделе марта.
- Четвертый этап – еще одно смягчение карантина. Оно запланировано на конец марта – после того, как вакцинируют все взрослое население страны.
- Пятый этап – снятие всех ограничений и возвращение к обычной жизни. Он запланирован на апрель.
Поделиться новостью