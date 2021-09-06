Это первая в стране подобная операция по разделению сиамских близнецов. Теперь однолетние девочки дышат и едят отдельно друг от друга.
Внимание В школе Запорожья у ученика остановилось сердце: ОГА будет изучать "загадочный недуг"
Что известно о редкой операции
- Операция длилась 12 часов.
- Ее готовили месяцы. В течение этого времени девочкам вставляли в голову надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем эту кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов.
- К проведению редкой сепарации привлекли десятки экспертов из Израиля, а также иностранных хирургов.
- Специалисты также провели девочкам реконструкцию черепа и пересадили скальпы.
Это была редкая и сложная операция, которая проводилась всего 20 раз по всему миру, а теперь впервые в Израиле,
– сказал главный детский нейрохирург центра Микки Гидеон.
В каком состоянии дети сейчас
Сейчас девочки проходят медицинскую реабилитацию в подразделении пластической хирургии в Медицинском центре "Сорока" города Беэр-Шева. Теперь разделенные близнецы дышат и едят отдельно друг от друга.
Ожидается, что после разделения девочки смогут вести полноценный образ жизни.