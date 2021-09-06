В Израиле провели уникальную операцию: разделили сиамских близнецов

В Израиле в городе Беэр-Шева провели редкую операцию, которая разделила годовалых девочек-близнецов. Они родились со сросшимися затылками.

Это первая в стране подобная операция по разделению сиамских близнецов. Теперь однолетние девочки дышат и едят отдельно друг от друга.

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Что известно о редкой операции

Операция длилась 12 часов.

Ее готовили месяцы. В течение этого времени девочкам вставляли в голову надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем эту кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов.

К проведению редкой сепарации привлекли десятки экспертов из Израиля, а также иностранных хирургов.

Специалисты также провели девочкам реконструкцию черепа и пересадили скальпы.

Это была редкая и сложная операция, которая проводилась всего 20 раз по всему миру, а теперь впервые в Израиле,

– сказал главный детский нейрохирург центра Микки Гидеон.

В каком состоянии дети сейчас

Сейчас девочки проходят медицинскую реабилитацию в подразделении пластической хирургии в Медицинском центре "Сорока" города Беэр-Шева. Теперь разделенные близнецы дышат и едят отдельно друг от друга.

Ожидается, что после разделения девочки смогут вести полноценный образ жизни.

. Известно, что близнецы родились в августе 2020 года.