В Израиле расследуют версию с контрабандой COVID-вакцины в Украину
Полиция Израиля расследует возможную незаконную поставку вакцины против коронавируса в Украине. Результаты должны появиться вскоре.
Глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Эшайху Салмон рассказал, что результаты расследования должны появиться "в ближайшее время". Об этом сообщает Укринформ.
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Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление,
– сказал Салмон.
К слову, по состоянию на 15 января в Израиле против коронавируса вакцинировались более 2 миллионов человек. Вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. К концу марта или середине апреля уровень вакцинации в стране достигнет 70%.
Салмон добавил, что конечной целью программы поэтапной вакцинации является 100%-ный охват прививками. В Израиле проживает 9 миллионов человек. И вакцинируют не только граждан страны, но и иностранцев, находящихся на ее территории.
Возможная контрабанда вакцины из Израиля в Украину: что известно
- Некоторые СМИ сообщили, что в Украину из Израиля якобы тайно завезли партию вакцины против коронавируса от компании Pfizer. Первоисточником этой информации является бизнесмен Михаил Бродский.
- Бродский сказал, что этой вакциной прививались народные депутаты и высокопоставленные чиновники.
- Цена за 2 дозы для должностных лиц составляет якобы 2,5 тысячи евро.
- Прививки тайной вакциной якобы уже сделали премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель парламентского комитета Михаил Радуцкий. Но они опровергли эту информацию.
- Владимир Зеленский поручил СБУ и правоохранителям проверить эту информацию.
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