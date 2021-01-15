Полиция Израиля расследует возможную незаконную поставку вакцины против коронавируса в Украине. Результаты должны появиться вскоре.

Глава департамента международных отношений министерства здравоохранения Израиля Ашер Эшайху Салмон рассказал, что результаты расследования должны появиться "в ближайшее время". Об этом сообщает Укринформ.

К теме Это гнусная история, – Степанов о тайной вакцинации депутатов от COVID-19

Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, пока не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление,

– сказал Салмон.

К слову, по состоянию на 15 января в Израиле против коронавируса вакцинировались более 2 миллионов человек. Вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. К концу марта или середине апреля уровень вакцинации в стране достигнет 70%.

Салмон добавил, что конечной целью программы поэтапной вакцинации является 100%-ный охват прививками. В Израиле проживает 9 миллионов человек. И вакцинируют не только граждан страны, но и иностранцев, находящихся на ее территории.

Возможная контрабанда вакцины из Израиля в Украину: что известно