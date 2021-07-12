К ним отнесли людей со слабым иммунитетом. Ведомство рекомендовало давать третью дозу вакцины через 8 недель после получения второй дозы.
Внимание В Израиле штаммом Дельта инфицируются вакцинированные люди
Ее можно сделать не раньше, чем через 4 недели. Впрочем, можно прививаться и позже.
Министерство Здравоохранения разрешило больничным кассам вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer против коронавируса людей с ослабленным иммунитетом,
– говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Израиле недавно заявляли о снижении эффективности вакцины Pfizer / BioNTech до 64%. Все это – на фоне распространения в стране штамма Дельта.
Вакцинация в Израиле: кратко
- В Израиле была одна из самых эффективных в мире кампаний по вакцинации от COVID-19. Уже с 1 июня в стране отменили все карантинные ограничения, кроме ношения масок.
- Почти 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку Pfizer, в результате чего количество ежедневных случаев COVID-19 значительно снизилась.
- Однако из-за штамма Дельта новые случаи заболевания снова начали расти. После этого Израиль вернул карантин.