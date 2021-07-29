Кого буду вакцинировать тремя дозами
Генеральный директор Минздрава страны Нахман Аш предупредил директоров больничных касс о необходимости подготовки третьей дозы вакцины от коронавируса для людей старше 60 лет. Иммунизацию бустерной дозой начнут с воскресенья, 1 августа.
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Третью дозу будут вводить только после 5 месяцев окончания вакцинации
Министр отметил, что третья прививка будет доступна тем, кто получил вторую дозу по крайней мере за 5 месяцев до этого.
В то же время третью дозу вакцины не смогут получить те, кто оправился от COVID-19 и был вакцинирован.
Что известно о "бустерной вакцине"
- Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усиливающую.
- К слову, в Чили и Таиланде намерены усиливать вакцинированных CoronaVac третьей прививкой – Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Министерство здравоохранения Украины может также принять такое решение.
- Во Всемирной организации здравоохранения ранее призвали богатые страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.
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