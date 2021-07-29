В Израиле разрешили вакцинацию третьей дозой

В Израиле с 1 августа начнут вакцинировать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет. Третью прививку смогут сделать те, кто получил вторую дозу не менее чем за пять месяцев до этого.

Кого буду вакцинировать тремя дозами

Генеральный директор Минздрава страны Нахман Аш предупредил директоров больничных касс о необходимости подготовки третьей дозы вакцины от коронавируса для людей старше 60 лет. Иммунизацию бустерной дозой начнут с воскресенья, 1 августа.

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Третью дозу будут вводить только после 5 месяцев окончания вакцинации

Министр отметил, что третья прививка будет доступна тем, кто получил вторую дозу по крайней мере за 5 месяцев до этого.

В то же время третью дозу вакцины не смогут получить те, кто оправился от COVID-19 и был вакцинирован.

Что известно о "бустерной вакцине"

Бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усиливающую. К слову, в Чили и Таиланде намерены усиливать вакцинированных CoronaVac третьей прививкой – Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Министерство здравоохранения Украины может также принять такое решение. Во Всемирной организации здравоохранения ранее призвали богатые страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.

Результаты исследований показали, что бустерная (третья) доза вакцины от Pfizer, которую вводили через 6 месяцев после второй прививки, увеличивает количество антител в 5 – 10 раз по сравнению с первыми двумя инъекциями.

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