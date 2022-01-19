Более 1,6 тысячи COVID-больных в настоящее время находятся в израильских больницах. 526 из них – в тяжелом состоянии.
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Во вторник было диагностировано 71 593 новых случая коронавируса, что стало новым ежедневным рекордом,
– говорится в сообщении.
Некоторые ограничения планируют ослабить
Чиновники здравоохранения планируют отменить требования к изоляции для детей, которые контактировали с инфицированными людьми, но не имеют симптомов заболевания.
Ситуация с коронавирусом в Израиле
- С начала пандемии в мире обнаружили более 1,7 миллиона больных коронавирусом.
- Болезнь унесла жизни более 8,3 тысячи пациентов.