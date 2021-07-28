В Израиле родился ребенок с близнецом в желудке

Жительница израильского города Ашдод родила девочку, внутри которой нашли эмбрион. Это крайне редкий случай.

Эмбрион внутри новорожденной

Девочка родилась в июле в одном из местных медицинских центров. По словам врачей, сейчас с девочкой и мамой все хорошо.

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О том, что в желудке ребенка что-то есть, стало известно на поздней стадии беременности. Результаты УЗИ показали, что живот девочки был несколько увеличен. После родов живот девочки осмотрели еще раз.

Внутри девочки обнаружили эмбрион, который развился только частично. Операция прошла успешно, и девочку, и ее мать, у которой есть еще трое детей, уже отправили домой. После операции врачи смогли увидеть только сердце и некоторые кости эмбриона.

Почему случаются такие случаи

По мнению врачей, существует несколько теорий, которые способны описать этот случай. Согласно одной из них, на ранних стадиях беременности формируются два эмбриона, но потом один из них поглощает другого.

Это происходит в процессе развития плода, когда есть полости, которые закрываются во время развития, и один из эмбрионов попадает в такое пространство. Этот эмбрион частично развивается, но не выживает и остается внутри,

– объяснили врачи.

Случаи внутриутробного развития плода случаются примерно раз в 500 000.