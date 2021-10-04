Сертификаты вакцинации в Израиле
В Израиле сертификат вакцинации нужен для входа в общественные места: рестораны, гостиницы, клубы, учреждения культуры и тому подобное. Невакцинированным разрешают вход только при наличии отрицательного результата экспресс-теста, который действителен в течение 24 часов, или отрицательного ПЦР-теста, который действителен в течение 72 часов.
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Новые правила получения сертификатов
Власти Израиля отмечает, что те, кто вакцинировался более чем пол года назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать.
Кроме того, COVID-сертификат могли получить люди, переболевшие в течение последних шести месяцев. Однако правила изменились и для этой группы людей: теперь им надо сделать хотя бы одну прививку, чтобы получить документ. Из-за таких нововведений COVID-сертификаты потеряют от 1,7 до 1,9 миллиона граждан.
Причина изменения правил
Такие изменения в стране ввели после того, как зафиксировали значительное снижение иммунитета у людей через 5 или 6 месяцев после второй дозы вакцины Pfizer – наиболее распространенной в Израиле.
Кроме того, в стране началась новая волна роста заболеваемости COVID-19. Если летом там фиксировали менее чем пол тысячи ежедневных случаев, то в сентябре этот показатель часто превышал 10 тысяч.
Еще одной причиной введения третьей дозы являются исследования, которые показали ее эффективность в предотвращении тяжелых заболеваний. Третью дозу вакцины получили уже 3,4 миллиона граждан.
Коронавирус в мире
- Число жертв от COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона человек.
- С начала пандемии больше всего больных обнаружили в США – около 44 миллионов.
- Согласно анализу, за последнюю неделю от коронавируса в мире ежедневно умирало примерно в 8 тысяч человек – то есть, в среднем 5 смертей в минуту в мире.
- Впрочем, в сентябре 2021 года в мире в целом выявили меньше случаев, чем в августе. Новые случаи снизились почти на четверть.