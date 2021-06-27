Половину взрослого населения в Израиле вакцинировали Pfizer. Кроме того, прививку получила часть подростков. Несмотря на это, фиксируют немало новых случаев болезни, вызванной штаммом Дельта.
Кстати Распространение штамма коронавируса Дельта Плюс может привести к новому локдауну
Распространение Дельта в Израиле
В Министерстве здравоохранения отметили, что около 90% новых инфекций в Израиле, вероятно, вызваны этим штаммом. Преимущественно болеют подростки до 16 лет. Половину из них еще не вакцинировали. Однако случаи заражения диагностируют и у вакцинированных взрослых.
Что известно о вакцинации подростков в Израиле
Правительство объявило о вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет после вспышки коронавируса среди школьников в одном из городов страны. Впоследствии вирус начал распространяться и среди взрослых, получивших 2 дозы прививки.
Что известно о штамме Дельта
- Впервые штамм обнаружили в Индии. Теперь он уже распространился в 92 странах. Особенно распространен в Индии, России, Португалии и Великобритании.
- В начале мая ВОЗ объявила Дельта международной угрозой.
- Все потому, что он в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.
- 23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России.
Стоит прочитать Как понять, что вы заболели штаммом коронавируса Дельта