В Израиле после 2 месяцев жесткого карантина объявили о смягчении ограничений. Такое решение власти приняли на фоне проведения успешной кампании по вакцинации против COVID-19.

В целом по стране вакцинировались уже более половины населения. Новые смягченные карантинные ограничения в стране начали действовать уже с воскресенья, 21 февраля.

Читайте также В Израиле представили иммунный COVID-паспорт: кто его получит

Ослабление карантина в Израиле: что заработает

Согласно решению правительства, в стране снова откроют:

библиотеки;

музеи;

спортивные залы;

салоны красоты;

непродуктовые магазины.

Впрочем, несмотря на значительное уменьшение количества новых случаев COVID-19, власти решили пока не открывать бары и рестораны. Они могут работать только на вынос.

Кроме того, заниматься в школе теперь могут ученики 5 – 6 и 11 – 12 классов. Однако это касается только жителей городов с низким уровнем распространения коронавируса, и в которых вакцину получили 70% людей.

Вакцинированные граждане получат "зеленую карточку"

Интересно, что смягчение карантинных ограничений несколько будет отличаться для вакцинированных людей и тех, кто еще не сделал прививку.

Правительство Израиля заказало у разработчиков приложение, получившее название "зеленая карта". В нем будут регистрировать людей, которые получили вакцину, или тех, кто уже переболел COVID-19.

Поэтому люди будут получать своеобразный пропуск, который позволит им посещать спортивные и культурные мероприятия, спортзалы, бассейны, молитвенные залы и гостиницы (но без работы ресторанов).

Сейчас это приложение еще проходит тестирование.

Справка. В Израиле кампания по вакцинации против COVID-19 началась с конца декабря 2020 года. С 9 февраля в стране начали бесплатно прививать иностранцев и соискателей статуса беженцев.