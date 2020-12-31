Двое мужчин 75 и 88 лет в Израиле умерли после вакцинации против коронавируса. Однако местные медики считают, что обе смерти с вакциной не связаны.

В Израиле зафиксировали 2 смерти после вакцинации против коронавируса

В Иерусалиме в одной из больниц скончался 88-летний мужчина. Случилось это вскоре после того, как он вакцинировался против коронавируса. О случае рассказали 30 декабря в издании The Jerusalem Post .

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Врачи из медицинского центра Университета Хадасса подчеркивают: не следует утверждать, что именно вакцинация привела к смерти человека. Дело в том, что он страдал тяжелым заболеванием.

Это не первая смерть после вакцинации: 28 декабря умер 75-летний пациент. Но и он долгое время страдал болезнью сердца и имел другие проблемы со здоровьем.

Никакие данные пока что не подтвердили связь вакцинации против COVID-10 со смертью привитых. Даже несмотря на то, что оба случая произошли через несколько часов после прививки.

Официальная позиция Израиля по поводу смертельных случаев после вакцинации

По состоянию на 30 декабря в Израиле привито 650 000 человек (первой дозой, всего их нужно принять 2). Но даже 2 случая смертей активно обсуждают в обществе – и это правильно.

Сейчас в стране вакцинируют медицинский персонал, людей в возрасте в 60 лет и людей с хроническими болезнями (следующими б удут прививать учителей и вообще весь школьный персонал).

Поэтому следует учесть, что когда вакцины вводят людям из групп риска, могут случаться печальные случаи. Выводы о безопасности вакцины из этого делать не следует. Скорее следует приветствовать прозрачность, с которой информируют о процессе вакцинации.