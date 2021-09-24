Препарат Vaxzervia отличается от Pfizer и Moderna тем, что основан на классическом вирусном векторе, а не на технологии мРНК.

Внимание Мужское здоровье: для чего нужен витамин Д, и как он влияет на способность иметь детей

Его будут применять, чтобы вакцинировать пациентов, которые имели острую аллергическую реакцию после прививки американскими препаратами.

Отмечается, что вакцинироваться Vaxzervia смогут жители Израиля, которые по разным соображениям негативно относятся к технологии мРНК и не планировали делать прививки. Так Минздрав страны рассчитывает повысить уровень вакцинации среди людей, которые отказывались от этого раньше.

Поставка вакцины Vaxzervia в больничные кассы начнется в ближайшее время.

Справка. 25 марта 21 года компания решила изменить название препарата AstraZeneca на Vaxzervia. Возможно, на фоне того, что ряд стран ранее прекратили ее использование. Регулятор отметил, что изменение названия не несет с собой изменений других параметров препарата.

Что это за вакцина? Вакцина фармкомпании AstraZeneca использует вирусный вектор, созданный на основе ослабленного вируса, вызывающего простуду у шимпанзе, и содержит генетический материал коронавируса. После вакцинации формируется специальный шипообразный белок, который помогает иммунной системе распознавать коронавирус, если тот попадает в организм человека. Вакцина фармкомпании AstraZeneca использует вирусный вектор, созданный на основе ослабленного вируса, вызывающего простуду у шимпанзе, и содержит генетический материал коронавируса. После вакцинации формируется специальный шипообразный белок, который помогает иммунной системе распознавать коронавирус, если тот попадает в организм человека. Эту вакцину шведско-британская компания разрабатывала совместно с исследователями из Оксфордского университета. Препарат зарегистрирован под двумя торговыми марками: CoviShield и AstraZeneca-SKBio. Одно из преимуществ препарата от AstraZeneca перед другими вакцинами, которые уже используются, – она может храниться длительное время при температуре 2 – 8°C.

Коронавирус и вакцинация в Израиле