В Израиле зарегистрировали вакцину от AstraZeneca: почему только сейчас

Министерство здравоохранения Израиля зарегистрировало вакцину от шведско-британской компании AstraZeneca. Ранее в стране официально зарегистрированы были только препараты от Pfizer и Moderna.

Препарат Vaxzervia отличается от Pfizer и Moderna тем, что основан на классическом вирусном векторе, а не на технологии мРНК.

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Его будут применять, чтобы вакцинировать пациентов, которые имели острую аллергическую реакцию после прививки американскими препаратами.

Отмечается, что вакцинироваться Vaxzervia смогут жители Израиля, которые по разным соображениям негативно относятся к технологии мРНК и не планировали делать прививки. Так Минздрав страны рассчитывает повысить уровень вакцинации среди людей, которые отказывались от этого раньше.

Поставка вакцины Vaxzervia в больничные кассы начнется в ближайшее время.

Что это за вакцина? Вакцина фармкомпании AstraZeneca использует вирусный вектор, созданный на основе ослабленного вируса, вызывающего простуду у шимпанзе, и содержит генетический материал коронавируса. После вакцинации формируется специальный шипообразный белок, который помогает иммунной системе распознавать коронавирус, если тот попадает в организм человека. Вакцина фармкомпании AstraZeneca использует вирусный вектор, созданный на основе ослабленного вируса, вызывающего простуду у шимпанзе, и содержит генетический материал коронавируса. После вакцинации формируется специальный шипообразный белок, который помогает иммунной системе распознавать коронавирус, если тот попадает в организм человека. Эту вакцину шведско-британская компания разрабатывала совместно с исследователями из Оксфордского университета. Препарат зарегистрирован под двумя торговыми марками: CoviShield и AstraZeneca-SKBio. Одно из преимуществ препарата от AstraZeneca перед другими вакцинами, которые уже используются, – она может храниться длительное время при температуре 2 – 8°C.

Коронавирус и вакцинация в Израиле

С начала пандемии в Израиле выявили 1 256 600 больных коронавирусом, к сожалению, 7 611 из них – умерли, еще 1 183 557 выздоровели.

По данным министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на 24 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6 081 276 человек (это 65% населения страны), вторую дозу – 5 605 489 человек.

Всего 3 154 008 человек привиты третьей дозой (34% населения страны, 46% взрослого населения).