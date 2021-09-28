Женщина умерла за считанные часы
Кроме того, СМИ сообщают, что у женщины вроде бы не было сопутствующих заболеваний. Известно, что госпитализировали пациента в отделение больницы "Вольфсон" уже в бессознательном состоянии.
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По словам медработников, женщину доставили в приемную уже мертвой. Медики лишь констатировали ее смерть.
Женщина не была вакцинирована против COVID-19
Минздрав проводит проверку по этому поводу. В сообщении говорится, что израильтянка вела активный образ жизни и не жаловалась на здоровье.
В то же время она не была вакцинирована против COVID-19. Что именно привело к резкому ухудшению состояния и стало причиной смерти — выясняют специалисты.
Распространение и противодействие коронавирусу в Израиле
- По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 сентября, с начала пандемии в Израиле выявили более 1,2 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, 7 684 из них – умерли.
- По данным Министерства здравоохранения Израиля, по крайней мере первую дозу вакцины против коронавируса получили более 65% населения страны.
- Кроме того, в стране активно проводят вакцинацию третьей дозой, поэтому бустерную дозу получили уже 34% населения страны в целом и 46% взрослого населения.