В Израиле умерла женщина с бессимптомным течением коронавируса

28 сентября 2021 , 18:49
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Вести

46-летняя израильтянка умерла от коронавируса, несмотря на то, что у женщины было бессимптомное течение заболевания. Родные вызвали скорую медицинскую помощь уже после того, как она неожиданно потеряла сознание.

Женщина умерла за считанные часы

Кроме того, СМИ сообщают, что у женщины вроде бы не было сопутствующих заболеваний. Известно, что госпитализировали пациента в отделение больницы "Вольфсон" уже в бессознательном состоянии.

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По словам медработников, женщину доставили в приемную уже мертвой. Медики лишь констатировали ее смерть.

Женщина не была вакцинирована против COVID-19

Минздрав проводит проверку по этому поводу. В сообщении говорится, что израильтянка вела активный образ жизни и не жаловалась на здоровье.

В то же время она не была вакцинирована против COVID-19. Что именно привело к резкому ухудшению состояния и стало причиной смерти — выясняют специалисты.

Распространение и противодействие коронавирусу в Израиле

  • По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 сентября, с начала пандемии в Израиле выявили более 1,2 миллиона больных коронавирусом, к сожалению, 7 684 из них – умерли.
  • По данным Министерства здравоохранения Израиля, по крайней мере первую дозу вакцины против коронавируса получили более 65% населения страны.
  • Кроме того, в стране активно проводят вакцинацию третьей дозой, поэтому бустерную дозу получили уже 34% населения страны в целом и 46% взрослого населения.
Автор: Анастасія Лукашевська