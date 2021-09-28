В Израиле умерла женщина с бессимптомным течением коронавируса

46-летняя израильтянка умерла от коронавируса, несмотря на то, что у женщины было бессимптомное течение заболевания. Родные вызвали скорую медицинскую помощь уже после того, как она неожиданно потеряла сознание.

Женщина умерла за считанные часы

Кроме того, СМИ сообщают, что у женщины вроде бы не было сопутствующих заболеваний. Известно, что госпитализировали пациента в отделение больницы "Вольфсон" уже в бессознательном состоянии.

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По словам медработников, женщину доставили в приемную уже мертвой. Медики лишь констатировали ее смерть.

Женщина не была вакцинирована против COVID-19

Минздрав проводит проверку по этому поводу. В сообщении говорится, что израильтянка вела активный образ жизни и не жаловалась на здоровье.

В то же время она не была вакцинирована против COVID-19. Что именно привело к резкому ухудшению состояния и стало причиной смерти — выясняют специалисты.

Распространение и противодействие коронавирусу в Израиле