Граждан Израиля через неделю после получения второй дозы вакцины от коронавируса в рамках правительственной программы "зеленого паспорта" будут освобождать от необходимости соблюдения карантинных мероприятий.

План израильские власти обещает представить в ближайшие дни. В документе предусмотрят доступ к культурным и другим мероприятиям, которые пока недоступны для общественности, сообщает Times of Israel.

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Вакцинированные граждане смогут получить сертификат через онлайн-систему, которая сейчас проходит финальное тестирование.

Однако общие карантинные мероприятия в стране планируют продлить до 21 января.

Какова ситуация с вакцинацией в Израиле

Вторую дозу вакцины получили уже более 255 тысяч человек, а первую – 2 067 389. Сейчас в стране проходит второй этап вакцинации – препарат получают люди старше 45 лет.

В то же время представители правительства заявляют, что больницы, отведенные для приема зараженных COVID-19, заполнены на 85%.

Справка: всего в Израиле с начала пандемии выявлено более 548 тысяч случаев коронавируса.