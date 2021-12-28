Ситуация произошла в заповеднике на севере Израиля. Кроме 2 тысяч погибших животных, еще 10 тысяч считаются инфицированными.

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Это крупнейшая вспышка за последние годы

Старший научный сотрудник Управления природы и парков Израиля Ури Навех рассказал, что вирус поражает Израиль ежегодно, но вспышка в этом году гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Начиная с октября, в Израиль прилетело около 100 000 диких журавлей, большинство из которых останавливались в долине Хула – это важная точка на пути миграции птиц в Африку.

По оценкам, в этом районе осталось более 40 тысяч журавлей.

Птичий грипп распространился на домашний скот

По сообщению министерства сельского хозяйства Израиля, птичий грипп H5N1 зафиксировали у некоторых популяций кур на севере страны.

Министерство приостановило продажу яиц из пострадавших хозяйств.

В Израиле добавили, что H5N1 редко передается среди людей, но в предыдущие годы такие ситуации случались.

Обратите внимание: по данным Всемирной организации здравоохранения, начиная с 2003 года от H5N1 погибло более 450 человек, преимущественно в Индонезии, Египте и Вьетнаме.