Ситуация произошла в заповеднике на севере Израиля. Кроме 2 тысяч погибших животных, еще 10 тысяч считаются инфицированными.
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Это крупнейшая вспышка за последние годы
Старший научный сотрудник Управления природы и парков Израиля Ури Навех рассказал, что вирус поражает Израиль ежегодно, но вспышка в этом году гораздо больше, чем в предыдущие годы.
Начиная с октября, в Израиль прилетело около 100 000 диких журавлей, большинство из которых останавливались в долине Хула – это важная точка на пути миграции птиц в Африку.
По оценкам, в этом районе осталось более 40 тысяч журавлей.
Птичий грипп распространился на домашний скот
- По сообщению министерства сельского хозяйства Израиля, птичий грипп H5N1 зафиксировали у некоторых популяций кур на севере страны.
- Министерство приостановило продажу яиц из пострадавших хозяйств.
В Израиле добавили, что H5N1 редко передается среди людей, но в предыдущие годы такие ситуации случались.