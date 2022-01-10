В Израиле выявили первый случай миокардита из-за штамма Омикрон
Источник:Times of Israel
В Израиле зарегистрировали первый случай миокардита у инфицированного штаммом коронавируса Омикрон. Об этом сообщили в больнице, где лечат больного.
43-летнего пациента с коронавирусом госпитализировали в медицинский центр Шиба в Тель-ха-Шомере. Кроме коронавируса, у него обнаружили миокардит – воспаление сердечной мышцы.
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Мы впервые наблюдаем подобное с Омикроном,
– сообщил профессор Шломи Матецки.
Эксперт назвал произошедшее "тревожным" и заявил, что над ситуацией нужно задуматься. Больной переносит коронавирус тяжело и находится в реанимации.
Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который сейчас находится в реанимации,
– рассказал Матецки.
Пациент оказался вакцинированным
В больнице рассказали, что мужчина имел 2 прививки против коронавируса. Вторую дозу ему сделали в августе.
Более того, до инфицирования коронавирусом пациент был вполне здоровым и не имел сопутствующих заболеваний.
Почему Омикрон так устойчив к антителам
Источник: Nature
- Омикрон имеет большое количество мутаций в спаечном белке, который необходим для связывания антител.
- Генетическое секвенирование показало, что Омикрон содержит более 50 мутаций, 12 из которых – в S-белке коронавируса.
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