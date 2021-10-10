В Израиле зафиксировали смерть от постковидного синдрома: умер подросток

В Израиле от постковидного синдрома умер 16-летний подросток. Известно, что он не был вакцинирован от коронавируса.

Адена Джамала Фаюме из города Джальджулия госпитализировали в реанимационное отделение около двух недель назад. Он 10 дней находился на аппарате ЭКМО.

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Из-за ухудшения состояния подростка уже через несколько дней подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врачи применили все меры, чтобы сохранить жизнь пациента. К сожалению, подростка спасти не удалось.

Юноше диагностировали PIMS – детский воспалительный мультисистемный синдром. Аден Джамала стал первым израильтянином, который умер от этой редкой болезни.

PIMS до сих пор считается редким. Известно, что по меньшей мере 100 израильских детей имеют в диагнозе этот постковидний синдром, но примерно половину из этих случаев зафиксировали во время волны Дельта-штамма,

– сообщили в издании.

На прошлой неделе с таким же диагнозом в тяжелом состоянии госпитализировали шестимесячного ребенка, которого подключили к аппарату ЭКМО в медицинском центре Шиба в Тель-Хашомере.

PIMS: что известно о редком постковидний синдром

PIMS похож на синдром Кавасаки – это системный васкулит с преимущественным поражением сосудов среднего калибра, который чаще всего поражает детей. Также он сопровождается синдромом токсического шока.

Среди первых симптомов:

Высокая температура,

Кашель и затрудненное дыхание,

Синдром может поразить сердце, пищеварительную, нервную и дыхательную системы.

Болезнь обычно возникает через несколько недель после заражения COVID-19. Она может возникнуть не только у симптоматических пациентов, но и у тех, у которых было бессимптомное течение коронавируса.