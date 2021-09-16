Израильские ученые нашли потенциальную биологическую замену антибиотикам

Новое исследование Тель-Авивского университета выявило механизм, с помощью которого "хорошие" вирусы могут атаковать "плохие" бактерии. А также уничтожать их и блокировать размножение.

Уничтожать "плохие" бактерии попытались с помощью токсинов. Эта стратегия лечения может стать очень перспективной альтернативой антибиотикам, которые разрушают микрофлору кишечника, выжигая вообще все бактерии.

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Какую систему создали ученые

Она работает так: позволяет создавать полезные бактерии, которые распознают патогенные, и с помощью токсинов их нейтрализуют.

Ученые использовали безопасные для человека морские бактерии Vibrio natriegens и обеспечили их "оружием" – своеобразными стрелами, которые доставляют эти токсины в соседние патогенные бактерии.

Эксперименты показали, что можноа также уничтожать только четко заданные штаммы бактерий.

"Это доказательство того, что у нас есть возможности производить бактерии для систем уничтожения как альтернативу классическим антибиотикам", – заявил соавтор работы Дор Саломон.

Что побудило ученых к разработке новой технологии

Как пояснили авторы, разработка этой принципиальной новой технологии продиктована острой потребностью в альтернативах антибактериальных препаратов, эффективность которых непрерывно снижается на фоне роста резистентности.

Что говорят другие исследования? Сейчас рост резистентности к антибактериальным препаратам (это устойчивость бактерий к одному или нескольким антибиотикам) считается одной из основных глобальных угроз здоровью человека. Несмотря на это, темпы потребления антибиотиков только растут. Недавние исследования показали, что частый прием препаратов повышает риски рака на 50%, а длительный курс лечения может сказаться на здоровье уже в течение 5 лет.

Область применения новой технологии весьма перспективна: речь идет не только о разработке препаратов для лечения патогенных бактерий у людей, но и средств для профилактики бактериальных инфекций в пищевых продуктах – мясе и рыбе.