В ближайшее время в ведомстве введут штрафы для тех людей, которые тайком и вопреки запретам будут посещать государства с высоким уровнем инфицирования коронавирусом. Речь идет о странах, которые не рекомендованы израильтянам для посещения.

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Суммы штрафов пока неизвестны, но отмечается, что они будут "высокими". Об этом рассказал министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.

Согласно рекомендациям специалистов, Нафтали Беннет одобрил мобилизацию 250 полицейских для усиления контроля над соблюдением карантина среди тех, кто возвращается из-за границы.

Кроме этого, на границах откроют дополнительные экспресс-лаборатории для проведения тестов в аэропорту Бен-Гурион.

Вероятно, к таким суровым мерам прибегли из-за распространения штамма коронавируса Дельта в стране. Известно, что сейчас там инфицируются даже вакцинированные люди. Среди новых инфицированных есть подростки и взрослые.

Ситуация с коронавирусом в Израиле: основное

Источник: Минфин

По состоянию на 28 июня в Израиле обнаружили 840 888 больных коронавирусом, 6 429 из которых умерли.

Болезнь преодолели 833 279 израильтян. Сейчас в стране зафиксировано 1 180 активных больных, которые продолжают свое лечение.

В стране одобрили 2 вакцины против коронавируса: Moderna и Pfizer-BioNTech.

С начала вакцинальной кампании в стране полностью иммунизировали 5 156 188 граждан (55,29% населения). Всего в стране провели 10 694 397 прививок.

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