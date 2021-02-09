В Ізраїлі почали робити безкоштовне щеплення проти коронавірусу іноземцям
В ізраїльському Тель-Авіві з вівторка, 9 лютого розпочали проводити безплатну вакцинацію від коронавірусу іноземців. Також щеплюватимуть і здобувачів статусу біженців.
Источник:Associated Press
Вакцинація іноземців в Ізраїлі
У перший день роботи центр вакцинації на півдні Тель-Авіва, в якому проживає велика громада мігрантів, зробили щеплення десяткам іноземних громадян, які вишикувалися біля будівлі.
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Інформацію надавали англійською, ефіопською, російською та арабською мовами. Серед вакцинованих були іноземні працівники з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також суданські та еритрейські біженці.
Вакцинація проти коронавірусу в Тель-Авіві / Фото: Associated Press
За їхніми словами, деякі іноземні працівники в Ізраїлі не мають грошей або страховки, щоб дозволити собі оплату вакцини, і назвали дії ізраїльської влади дуже вдалими.
Ейтан Шварц, речник муніципалітету Тель-Авіва, заявив, що уряд несе відповідальність за "вакцинацію всіх, хто перебуває в межах країни", і що він зробить наступний крок і почне також вакцинувати нелегальних або бездокументних біженців.
Вакцинація в Ізраїлі
- Ізраїль намагається вакцинувати більшу частину свого населення з кінця грудня.
- Минулого тижня він зробив вакцини доступними для всіх громадян віком від 16 років.
- Станом на 9 грудня, в Ізраїлі вакцинували маже 5,7 мільйона людей, це майже 40% усього населення країни.
Інформація Bloomberg
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