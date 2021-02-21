В Ізраїлі після 2 місяців жорсткого карантину оголосили про пом'якшення обмежень. Таке рішення влада ухвалила на тлі проведення успішної кампанії з вакцинації проти COVID-19.

Загалом в країні вакцинувалися вже понад половина населення. Нові пом'якшені карантинні обмеження в країні почали діяти вже з неділі, 21 лютого.

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Послаблення карантину в Ізраїлі: що запрацює

Згідно з рішенням уряду, в країні знову відкриють:

бібліотеки;

музеї;

спортивні зали;

салони краси;

непродуктові магазини.

Втім, попри значне зменшення кількості нових випадків COVID-19, влада вирішила поки не відкривати бари і ресторани. Вони можуть працювати лише на виніс.

Крім цього, відвідувати заняття у школі відтепер можуть учні 5 – 6 та 11 – 12 класів. Однак це стосується лише мешканців міст з низьким рівнем поширення коронавірусу, і в яких вакцину отримали 70% людей.

Вакциновані громадяни отримають "зелену картку"

Цікаво, що пом'якшення карантинних обмежень дещо відрізнятиметься для вакцинованих громадян, і тих, хто ще не зробив щеплення.

Уряд Ізраїлю замовив у розробників додаток, який отримав назву "зелена картка". В ньому реєструватимуть людей, які отримали вакцину, або тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Відтак люди отримуватимуть своєрідну перепустку, яка дозволятиме їм відвідувати спортивні та культурні заходи, спортзали, басейни, молитовні зали й готелі (але без роботи ресторанів).

Наразі цей додаток ще проходить тестування.

Довідка. В Ізраїлі кампанія з вакцинації проти COVID-19 розпочалася з кінця грудня 2020 року. З 9 лютого в країні розпочали безплатно щепити іноземців і здобувачів статусу біженців.