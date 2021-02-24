Програма вакцин в Ізраїлі значно сповільнилася серед молоді, тому Тель-Авів намагається запропонувати одне з нових рішень для підвищення рівня інтересу до щеплення серед молодого населення.

Один з барів у Тель-Авіві став незвичним пунктом вакцинації, пропонуючи укол COVID-19 в обмін на безкоштовний напій.

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Основна мета – стимулювати молодь щепитися проти коронавірусу. Біля входу в бар Jenia Bar розмістили мобільний пункт вакцинації.

Щеплення може зробити будь-який, безкоштовно і без запису. Тим, хто зробив щеплення, видають ваучер на безкоштовний напій.



Бар Jenia Bar, де видають безкоштовний напій після вакцинації / Фото: Getty Images

Організатори пояснили, що у цей спосіб вони хочуть закликати молодь активніше включатися в вакцинацію. Станом на 24 лютого хоча б одну з двох доз вакцини отримали 43% всього населення Ізраїлю. У більшості це люди похилого віку, тоді як молодь вакцинуватися не поспішає.

Експерти пояснюють, що молодь не поспішає щепитися проти коронавірусу, адже мають менший ризик захворіти.

Я вирішила, що це хороша можливість отримати вакцину, тому що їхати в інші місця у мене немає ні часу, ні можливостей,

– заявила дівчина Мей Перес, яка отримала вакцину в барі.

Бар Jenia Bar, де видають безкоштовний напій після вакцинації / Фото: Getty Images