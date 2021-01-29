Известна эффективность вакцины против COVID-19 компании Johnson & Johnson
Вакцина против коронавируса американской компании Johnson & Johnson имеет эффективность 66%. Показатель считали относительно предотвращения средних и тяжелых осложнений при заражении коронавирусом.
Источник: CNN
Согласно релизу компании, вакцина эффективна на 85% против тяжелого течения болезни. Испытания конкретно в США показали общую эффективность на уровне 72%.
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Что известно о вакцине против COVID-19 от Johnson & Johnson
Вакцину производит компания Janssen – подразделение Johnson & Johnson
Среди всех участников из разных регионов, в частности тех, кто инфицировался новыми штаммами коронавируса, вакцина-кандидат компании Janssen в целом оказалась на 66% эффективна в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19 через 28 дней после вакцинации,
– говорится в сообщении компании.
Защита вакцины начинала действовать уже на 14-й день после вакцинации.
Результаты испытаний
Согласно итогам испытаний в Латинской Америке, вакцина показала эффективность 66%, в Южной Африке – 57%.
Результаты подтвердились для всех возрастных групп и людей разных национальностей.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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