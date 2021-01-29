Вакцина против коронавируса американской компании Johnson & Johnson имеет эффективность 66%. Показатель считали относительно предотвращения средних и тяжелых осложнений при заражении коронавирусом.

Источник: CNN

Согласно релизу компании, вакцина эффективна на 85% против тяжелого течения болезни. Испытания конкретно в США показали общую эффективность на уровне 72%.

​Актуально Какие COVID-вакцины будет использовать Украина: ответ Степанова

Для сравнения: зарегистрированные ранее вакцины на рынке США компаний Pfizer / BioNTech и Moderna в целом эффективны примерно на 95%.

Что известно о вакцине против COVID-19 от Johnson & Johnson

Вакцину производит компания Janssen – подразделение Johnson & Johnson

Среди всех участников из разных регионов, в частности тех, кто инфицировался новыми штаммами коронавируса, вакцина-кандидат компании Janssen в целом оказалась на 66% эффективна в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19 через 28 дней после вакцинации,

– говорится в сообщении компании.

Защита вакцины начинала действовать уже на 14-й день после вакцинации.

Результаты испытаний

Согласно итогам испытаний в Латинской Америке, вакцина показала эффективность 66%, в Южной Африке – 57%.

Результаты подтвердились для всех возрастных групп и людей разных национальностей.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала