Львовянин, который 16 апреля умер после вакцинации, имел тяжелые сопутствующие заболевания, в частности у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

У умершего было больное сердце

Предварительную причину смерти 63 летнего мужчины сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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По предварительной информации, в соответствии с врачебным свидетельством о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность,

– отметил Максим Козицкий.

Мужчина умер на следующий день после вакцинации

О смерти мужчины сообщили вчера, 16 апреля. Глава департамента здравоохранения подтвердил, что 15 апреля умерший прививался против COVID-19 вакциной Covishield.

Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА продолжает изучать случай.

Обратите внимание! Вакцинация в Украине длится около 2 месяцев. По состоянию на 17 апреля прививки против коронавируса получили 445 861 человек. Вакцинация продолжается препаратами Covishield и CoronaVac. Подавляющее большинство из них получили одну дозу вакцины, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы всего 5 человек. по данным СНБО

Случаи смерти после вакцинации против COVID-19

В Минздраве вакцинация против COVID-19"не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин".

Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила ни одной смерти в результате вакцинации против коронавируса.

В то же время ученые изучают случаи образования тромбоза вследствие вакцинации препаратом Covishield.