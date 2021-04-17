Известна причина смерти львовянина после вакцинации
Львовянин, который 16 апреля умер после вакцинации, имел тяжелые сопутствующие заболевания, в частности у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Источник:Максим Козицкий
У умершего было больное сердце
Предварительную причину смерти 63 летнего мужчины сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
К теме Ляшко объяснил, кому можно отсрочить вторую дозу вакцины
По предварительной информации, в соответствии с врачебным свидетельством о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность,
– отметил Максим Козицкий.
Мужчина умер на следующий день после вакцинации
О смерти мужчины сообщили вчера, 16 апреля. Глава департамента здравоохранения подтвердил, что 15 апреля умерший прививался против COVID-19 вакциной Covishield.
Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА продолжает изучать случай.
Случаи смерти после вакцинации против COVID-19
В Минздраве вакцинация против COVID-19"не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин".
Всемирная организация здравоохранения пока не подтвердила ни одной смерти в результате вакцинации против коронавируса.
В то же время ученые изучают случаи образования тромбоза вследствие вакцинации препаратом Covishield.
Поделиться новостью