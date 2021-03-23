Вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech поставят в Украину 25 марта. Об этом заявила компания-поставщик препарата Лекхим.

Руководитель отдела маркетинга Лекхима Элеонора Мирошник заявила, что 25 марта компания заберет и доставит первую партию вакцины.

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Информации о рейсе и времени его прибытия еще нет.

Предварительно министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Украина получит вакцину CoronaVac до конца марта 2021 года.

Что известно о китайской вакцине CoronaVac

Минздрав Украины договорился о поставках 1,9 миллиона доз китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Зато фармкомпания "Лекхим", которая представляет Sinovac в Украине, сообщила о готовности поставить 5 миллионов доз.

Первую партию вакцин количеством в 700 тысяч доз должны были поставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, то есть в феврале. Однако поставки вакцины задержались.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала