Эффективность AstraZeneca

Вакцина шведско-британской компании AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса Delta и Kappa, обнаруженных в Индии.

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Согласно заявлению, в исследовании Оксфордского университета изучали способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты дельта и каппа.

Защита вакцин более 90%

В AstraZeneca уточнили, что последние результаты Оксфордского исследования базируются на недавнем анализе, который проводила Служба общественного здравоохранения Англии (PHE).

Результаты анализа свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают высокую защиту – более чем 90% – от госпитализации из-за дельта-варианта.

Штамм "Дельта" является сейчас самой большой угрозой