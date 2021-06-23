Известно, насколько эффективны Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма

Вакцины от Pfizer и AstraZeneca обеспечивают высокую защиту, в частности снижают вероятность госпитализации в случае инфицирования индийским вариантом COVID-19.
Эффективность AstraZeneca
Вакцина шведско-британской компании AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса Delta и Kappa, обнаруженных в Индии.
К теме Нужна ли вторая доза вакцины, если уже переболели коронавирусом: ответ Минздрава
Согласно заявлению, в исследовании Оксфордского университета изучали способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты дельта и каппа.
Защита вакцин более 90%
В AstraZeneca уточнили, что последние результаты Оксфордского исследования базируются на недавнем анализе, который проводила Служба общественного здравоохранения Англии (PHE).Результаты анализа свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают высокую защиту – более чем 90% – от госпитализации из-за дельта-варианта.
Штамм "Дельта" является сейчас самой большой угрозой
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм коронавируса "Дельта" – самый быстрый и наиболее приспособлен штамм, который "заберет жизнь уязвимых групп населения".
- Так, ВОЗ призывает богатые страны делиться вакцинами, а людей – быстрее вакцинироваться.
- Исследования показывают, что "Дельта" примерно на 60% более заразный, чем штамм "Альфа". Сейчас этот вариант распространился на 92 страны.
- В Украине также отреагировали на стремительное распространение мутации индийского штамма, в частности, в офисе Президента сообщили, что Украина может ограничить въезд и выезд в те страны, где бушует штамм COVID-19 Delta.