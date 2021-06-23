Известно, насколько эффективны Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма

Вакцины от Pfizer и AstraZeneca обеспечивают высокую защиту, в частности снижают вероятность госпитализации в случае инфицирования индийским вариантом COVID-19.

Эффективность AstraZeneca

Вакцина шведско-британской компании AstraZeneca эффективна против вариантов коронавируса Delta и Kappa, обнаруженных в Индии.

К теме Нужна ли вторая доза вакцины, если уже переболели коронавирусом: ответ Минздрава

Согласно заявлению, в исследовании Оксфордского университета изучали способность моноклональных антител в крови выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты дельта и каппа.

Защита вакцин более 90%

В AstraZeneca уточнили, что последние результаты Оксфордского исследования базируются на недавнем анализе, который проводила Служба общественного здравоохранения Англии (PHE).

Штамм "Дельта" является сейчас самой большой угрозой

Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм коронавируса "Дельта" – самый быстрый и наиболее приспособлен штамм, который "заберет жизнь уязвимых групп населения".

Так, ВОЗ призывает богатые страны делиться вакцинами, а людей – быстрее вакцинироваться.

Исследования показывают, что "Дельта" примерно на 60% более заразный, чем штамм "Альфа". Сейчас этот вариант распространился на 92 страны.

В Украине также отреагировали на стремительное распространение мутации индийского штамма, в частности, в офисе Президента сообщили, что Украина может ограничить въезд и выезд в те страны, где бушует штамм COVID-19 Delta.

Результаты анализа свидетельствуют, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, обеспечивают высокую защиту – более чем 90% – от госпитализации из-за дельта-варианта.