Молдова планирует начать массовую вакцинацию от коронавируса в феврале. Иммунизация будет бесплатной и пройдет в 3 этапа.

Министерство здравоохранения Молдовы уже утвердило национальный план вакцинации населения против COVID-19, пишет агентство Moldpres. К теме Вакцинация против коронавируса в мире: какие страны лидируют по количеству прививок План вакцинации против коронавируса в Молдове На 1-м этапе вакцинируют сотрудников учреждений медико-санитарной и социальной помощи.

На 2-м этапе людей старшего возраста и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, работников образования, правоохранительных органов и силовых структур.

На 3-м этапе прививки будут делать всем желающим, независимо от возраста. Обратите внимание! Граждане Молдовы будут вакцинированы вакциной Pfizer. В МИД страны заявили, что вакцинация будет бесплатной для всего населения страны. Власть закупит вакцины путем государственных средств в результате двусторонних переговоров. Ранее чиновники считали, что вакцина Pfizer от COVID-19 является "недостижимой мечтой" для страны. Справка. С начала пандемии в Молдове заболели COVID-19 более 150 тысяч человек. По состоянию на 12 января 2021 года в стране выздоровели около 140 тысяч больных, умерли от осложнений 3 176 пациентов. Вакцинация против коронавируса в мире: последние данные В начале января 2021 года в 35 странах мира стартовала вакцинация против COVID-19.

Прививку проводят препаратом от Pfizer и BioNTech. Эффективность этой вакцины составляет 95%. Препарат называется Comirnaty. Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.

Эффективность этой вакцины составляет 95%. Препарат называется Comirnaty. Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день. Вторая вакцина, которую используют для иммунизации населения – AsrtaZeneca Оксфордского университета. Ее эффективность составляет в среднем 70%. Однако этот показатель вырос до 90% в группе добровольцев, которым сначала давали половину дозы, а затем полную дозу.

И третья вакцина компании Moderna, ее эффективность составляет 94,1%, а против тяжелой формы коронавируса – 100%.