ФК Карпаты стали амбасадором вакцинации против COVID-19. Кроме того, в клубе предлагают вакцины своим болельщикам.

Львовские Карпаты согласились на предложение Департамента здравоохранения ЛОГА пройти вакцинацию от коронавируса. Таким образом футболисты хотят продемонстрировать важность и безопасность вакцинации.

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Сейчас в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield. В основном это касается пожилых людей, которые находятся в группе высокого риска. Поэтому мы проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов Карпат и родителей игроков, штаба, персонала клуба,

– говорится в сообщении.

ФК "Карпаты" предлагают провакцинироваться и болельщикам

В клубе предоставили возможность сделать прививку и болельщикам. Запись производится на странице Карпат на Patreon, где есть все необходимые для этого инструменты – база контактов, коммуникация и контроль количества желающих.

Каждый из патронов может взять с собой двух родственников в возрасте от 65 лет.

Карпаты призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры. Только так мы можем остановить эту ужасную болезнь, которая унесла жизни более чем 35 тысяч украинцев и продолжает это делать. Берегите себя и будьте ответственными перед другими!,

– добавили в клубе.

Темпы вакцинации в Украине: