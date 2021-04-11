Известный украинский футбольный клуб предлагает COVID-вакцины своим болельщикам
ФК Карпаты стали амбасадором вакцинации против COVID-19. Кроме того, в клубе предлагают вакцины своим болельщикам.
Источник:FC Karpaty Lviv
Львовские Карпаты согласились на предложение Департамента здравоохранения ЛОГА пройти вакцинацию от коронавируса. Таким образом футболисты хотят продемонстрировать важность и безопасность вакцинации.
К теме Pfizer и Coronavac в Украине: кто получит вакцину этих производителей
Сейчас в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield. В основном это касается пожилых людей, которые находятся в группе высокого риска. Поэтому мы проводим вакцинацию в первую очередь для ветеранов Карпат и родителей игроков, штаба, персонала клуба,
– говорится в сообщении.
ФК "Карпаты" предлагают провакцинироваться и болельщикам
В клубе предоставили возможность сделать прививку и болельщикам. Запись производится на странице Карпат на Patreon, где есть все необходимые для этого инструменты – база контактов, коммуникация и контроль количества желающих.
Каждый из патронов может взять с собой двух родственников в возрасте от 65 лет.
Карпаты призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры. Только так мы можем остановить эту ужасную болезнь, которая унесла жизни более чем 35 тысяч украинцев и продолжает это делать. Берегите себя и будьте ответственными перед другими!,
– добавили в клубе.
Темпы вакцинации в Украине:
- За прошедшие сутки, 10 апреля, в Украине против коронавируса вакцинировали всего 4 048 человек.
- В целом с начала вакцинальной кампании прививки получили 377 050 граждан.
- По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 438 328 жителей страны.
Поделиться новостью