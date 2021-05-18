Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов рассказал о том, был ли у него конфликт с премьер-министром Денисом Шмигалем и каковы его возможные причины.
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Денис Анатольевич не скрывает, что именно он был человеком, который считает, что я должен был быть уволен, снят с этой должности. Мне непонятно такое желание. Когда ты работаешь в команде, если существуют замечания – они высказываются в процессе. Да, я не раз был, наверное, достаточно эмоционален на каких-то наших совещаниях,
– заметил Максим Степанов.
Далее Степанов добавил, что достаточно воспитан, но когда речь шла о деньгах на медицину, то был бескомпромиссен.
Выбивание этих денег – по-другому не скажешь – это почему-то было воспринято, как формирование собственного политического имиджа,
– рассказал Степанов.
Коротко об отставке Степанова:
- Сегодня, 18 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила замминистра здравоохранения Максима Степанова с должности. За отставку Степанова проголосовали 292 народных депутатов.
- Главная причина отставки Степанова – провал вакцинации. Украина получила препарат от коронавируса позже других государств.
- Вероятным кандидатом на должность нового министра является главный санитарный врач Виктор Ляшко.