Денис Шмыгаль назвал одиозного министра здравоохранения Максима Степанова антикризисным менеджером. И приравнял его действия к работе медиков, борющихся с коронавирусом.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции. По его словам Максима Степанова никто не спасает от отставки.

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Как Шмыгаль защищает Степанова

Денис Шмыгаль “Он работает, делает свою работу, а критика звучит в адрес многих министров, в частности в адрес многих министров здравоохранения в каждой стране мира. Потому что сегодня критическая и кризисная ситуация связанная с пандемией”.

Шмыгаль считает, что Степанов хорошо делает свою работу в непростых условиях.

Максим Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер и в не простых условиях принимает не простые решения каждый день. Поэтому считаю, что работа медиков и Министерства здравоохранения заслуживает уважения и благодарности. Никто сегодня не застрахован от ошибок, потому что у нас постоянно впереди неизвестность из-за уникальной ситуации,

– сказал премьер.

Поэтому по словам Шмыгаля он при каждой возможности благодарит медиков, но и к медикам относит работников Минздрава, "которые так же самоотверженно работают".

В чем обвиняют Степанова