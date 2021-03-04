Я одинаково благодарен медикам и Минздраву за работу, – Шмыгаль об отставке Степанова
Денис Шмыгаль назвал одиозного министра здравоохранения Максима Степанова антикризисным менеджером. И приравнял его действия к работе медиков, борющихся с коронавирусом.
Источник:24 канал
Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время пресс-конференции. По его словам Максима Степанова никто не спасает от отставки.
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Как Шмыгаль защищает Степанова
Шмыгаль считает, что Степанов хорошо делает свою работу в непростых условиях.
Максим Степанов проявляет себя как антикризисный менеджер и в не простых условиях принимает не простые решения каждый день. Поэтому считаю, что работа медиков и Министерства здравоохранения заслуживает уважения и благодарности. Никто сегодня не застрахован от ошибок, потому что у нас постоянно впереди неизвестность из-за уникальной ситуации,
– сказал премьер.
Поэтому по словам Шмыгаля он при каждой возможности благодарит медиков, но и к медикам относит работников Минздрава, "которые так же самоотверженно работают".
В чем обвиняют Степанова
- Конфликт с НСЗУ и конкурс на "своего" человека.
- Покупка костюмов для врачей по завышенной цене.
- Блокирование госзакупок лекарств №1.
- Задержки с выплатами надбавок врачам.
- Перераспределение ковидных средств на ремонт дорог.
- Недостаток кислорода в стране.
- Карантин выходного дня.
- Манипулирование статистикой больных COVID-19.
- Отказ разворачивать мобильные госпитали.
- Протоколы лечения коронавируса.
- НАБУ объявило подозрение в хищении денег при закупке вакцины против коронавируса.
- Задержка поставки вакцин против коронавируса.
- Блокировка госзакупок лекарств №2.
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