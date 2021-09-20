"Я же не тряпка": в Киеве придумали, как привлечь внимание к психическому здоровью мужчин

В Киеве на Контрактовой площади установили необычную инсталляцию. Так авторы хотят привлечь внимание к психическому здоровью мужчин.

Как отметили организаторы акции, мужчины неохотно обращаются за помощью к специалистам. Мол, все из-за стереотипов.

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Как выглядит необычная инсталляция

Ее сконструировали в форме самой высокой в мире настольной игры "Дженга". Ее высота составляет 6 метров. Она стала частью информационной кампании "Начни говорить – станет легче".

Цель – повысить осведомленность людей о важности заботиться о психическом здоровье, при этом акцент в ней делается на здоровье мужчин и парней.

На отдельных синих частях инсталляции можно встретить различные надписи, например:

"Я же мужик";

"Надо быть сильным";

"Просто устал";

"Это сезонное";

"Я же не тряпка";

"То все магнитные бури";

"Перетерпеть";

"Сам справлюсь".

А на красных – показано реальное состояние и эмоции мужчины:

"Хочу покоя";

"Невыносимо";

"Ничего не получается";

"Устал держать в себе";

"Нет ощущения безопасности".

Большая "Дженга" / Фото "Общественного"

Так пытаются показать, что настоящие проблемы часто пытаются скрыть "отговорками", пояснили авторы.

Во время постройки башни, имитирующей игру "Дженгу", проблемы окажутся внутри конструкции, скрытые отговорками. Рано или поздно "Дженга" не выдержит и разрушится,

– объяснили организаторы.

Все это – символическая иллюстрация ранимой психики украинских мужчин, которые не говорят о переживаниях, держат все в себе и остаются один на один с проблемами.

Настоящие проблемы – внутри / Фото "Общественного"

Помощь мужчинам

Как отметил глава Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине Ан Нгуен, война и пандемия в частности вызвали увеличение ментальных проблем у украинцев.

Нгуен добавил, что из-за этого МОМ открыла бесплатную горячую линию по номеру 0 800 211 444 для людей, нуждающихся в помощи и на которой работают 11 психологов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине считают, что психическое здоровье так же важно, как и физическое.