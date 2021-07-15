Симптомы ячменя
Когда развивается ячмень, небольшой участок верхнего или нижнего века или уголок глаза опухает, становится красным и болезненным. В результате ячмень выглядит как шишечка у края века и напоминает прыщ.
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Как лечить ячмень
- Обычно ячмень не опасен, поэтому, пока он не исчезнет, нужно только домашнее лечение – теплые компрессы.
- Их прикладывают к закрытому глазу на 10 – 15 минут 3-5 раз в день и осторожно массируют веко.
- Если место ячменя болит, можно пить обезболивающие – парацетамол или ибупрофен.
Когда обращаться к врачу
Если лечение дома не помогает – нужно обратиться к офтальмологу. Он выпишет мазь или капли для глаз с антибиотиком. Если инфекция распространилась на глаз, назначит антибиотики в таблетках или инъекции стероидов. Иногда нужно вскрыть гнойник, но делает это только врач под местной анестезией.
Профилактика ячменя
- Мойте руки с мылом и теплой водой или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе несколько раз в день. Держите руки подальше от глаз.
- Снизить риск повторных инфекций глаз можно, если не использовать косметику, у которой истек срок годности. Не делитесь своей косметикой с другими. Смывайте макияж на ночь.
- Убедитесь, что ваши контактные линзы чистые. Если вы носите контактные линзы, тщательно вымойте руки перед тем, как обрабатывать контактные линзы, и следуйте советам врача относительно их дезинфекции.
- Если у вас раньше был ячмень, регулярное использование теплого компресса может помочь предотвратить его возвращение.
- Если у вас блефарит, следуйте инструкциям врача по уходу за глазами.