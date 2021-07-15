Что такое ячмень и как его лечить

Ячмень – острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы. Они часто наполнены гноем.

Симптомы ячменя

Когда развивается ячмень, небольшой участок верхнего или нижнего века или уголок глаза опухает, становится красным и болезненным. В результате ячмень выглядит как шишечка у края века и напоминает прыщ.

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Как лечить ячмень

Обычно ячмень не опасен, поэтому, пока он не исчезнет, ​​нужно только домашнее лечение – теплые компрессы.

Их прикладывают к закрытому глазу на 10 – 15 минут 3-5 раз в день и осторожно массируют веко.

Если место ячменя болит, можно пить обезболивающие – парацетамол или ибупрофен.

Когда обращаться к врачу

Если лечение дома не помогает – нужно обратиться к офтальмологу. Он выпишет мазь или капли для глаз с антибиотиком. Если инфекция распространилась на глаз, назначит антибиотики в таблетках или инъекции стероидов. Иногда нужно вскрыть гнойник, но делает это только врач под местной анестезией.

Профилактика ячменя