Пока исследование показало положительный результат на обезьянах. Его опубликовали в журнале Molecules.

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Что выяснили исследователи

Так, удалось обнаружить, что молекула из яда этой змеи снизила способность вируса размножаться в клетках обезьян на 75%. Молекула является пептидом (или цепочкой аминокислот), который может соединяться с ферментом коронавируса под названием PLPro. Он способствует размножению вируса. В то же время молекула не повреждает другие клетки.

Мы смогли показать, что этот компонент змеиного яда способен подавлять очень важный белок вируса,

– сказал Рафаэль Гвидо, профессор Университета Сан-Паулу и автор исследования.

Змеи останутся в безопасности

Он отметил, что уже этот пептид можно синтезировать в лаборатории. Так удастся избежать отлова или выращивания змей, так что охотиться на них не придется. Ведь исследователи отметили, что "от коронавируса спасет не яд". Эта молекула – лишь частица внутри яда.

В дальнейшем ученые надеются испытать это вещество на человеческих клетках, но терминов не сообщают.

Справка. Жараракусу – одна из крупнейших змей в Бразилии, ее длина достигает 2 метров. Животное обитает в прибрежных атлантических лесах, а также встречается в Боливии, Парагвае и Аргентине.