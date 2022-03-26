В брошюре собрали основные правила безопасности, гигиены, питания, прививки, психологической поддержки.

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Мы подготовили ответы на вопросы, которые сейчас наиболее актуальны. Они помогут создать безопасную среду и поддержать здоровье украинских детей и родителей. Отправляйте брошюру всем, кому она может помочь

– говорится в сообщении.

Брошюру можно просмотреть по ссылке.

Украинские дети страдают от войны

За один месяц войны в Украине 4,3 миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома, это составляет более половины детского населения страны (7,5 миллиона). В эти данные входит более 1,8 миллиона детей, переехавших в другие страны как беженцы, и 2,5 миллиона тех, кто сейчас являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

"Война привела к одному из самых стремительных и масштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для следующих поколений. Безопасность детей, их благополучие и доступ к основным услугам – все это под угрозой из-за ужасного насилия, которое не прекращается", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По последним данным, в результате российского вторжения по состоянию на 26 марта уже погибли 136 украинских детей. Также известно о 199 раненых.